5. novembril 1870 sõitis Paldiski–Tallinna–Narva–Gattšina liinil esimene rong Eestis. See tähendab, et Eesti Raudtee saab eeloleval neljapäeval 150 aastat vanaks.

Eesti vanim raudteetöötaja on aga hetkel tore tartlanna, proua Naima Kikas. Kõbus daam on juba üle 50 aasta taganud, et Palupera jaamas laabuks kõik plaanipäraselt.