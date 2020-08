Viis Tartu muuseumi võtavad endale uue kaubamärgi

Muuseumide direktori sõnul on muudatus vajalik selleks, et näidata paremini viie muuseumi eripära. «Linnamuuseum, laulupeomuuseum, KGB kongide muuseum, Oskar Lutsu majamuuseum ja 19. sajandi linnakodaniku muuseum – kõik viis muuseumi on niivõrd omapärased, et ei oleks paslik suruda neid ühe linnamuuseumi nime alla,» ütles direktor Sirje Karis. «Linnaajaloo muuseumide nimi sobib ühisnimetajaks kõige paremini, kuna kõikide muuseumide kaudu jutustame Tartu linna lugu.»