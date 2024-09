Kaks miljonit eurot väärt prohmakas Sõpruse silla hankel

Sõpruse silla remondi hankel tekitas viivituse ehk pakkumuste esitamise uue tähtaja viga betoonitööde mahutabelis, on Tartu linnavalitsus varem avaldanud. Nüüd täpsustas abilinnapea Raimond Tamm volikogu majanduskomisjoni koosolekul, et selle vea väärtus oli umbes kaks miljonit eurot ja viga tulenes sellest, et betoonitööde mahtude arvutus oli tehtud ühe sillapoole järgi, kuid jättis arvesse võtmata, et Sõpruse sild moodustub kahest kõrvuti sillast.