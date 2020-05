Nii mõnigi rattaringluse elektrirataste kasutaja on tajunud, et võrreldes eelmise aasta suve algusega tuleb nüüd sõiduriista pedaale pisut jõulisemalt sõtkuda.,

Selleks, et avalike elektriratastega saaks kaugemale sõita, annavad nende elektrimootorid ratastele lisahoogu vähem kui poole jagu sellest, milleks need tegelikult suutelised on.