Aksel Part: Tartu uus suund

Tartus koostatakse uut üldplaneeringut. Tegemist on linna pikaajalist arengut kõige enam suunava dokumendiga ja just selle koostamise ajal on kõige õigem hetk avaldada oma arvamust linna tulevikupürgimuste kohta.

Seekordse üldplaneeringu üks pingelisimaid debatikohti on selle liiklust suunav osa. Kui varasemates versioonides on visalt püsinud 1960ndatest pärit visioonid laiadest linnasisestest automagistraalidest ja -sildadest, siis tundub, et seekord kaalub linnavalitsus tõsiselt nüüdisaegse jätkusuutlikuma suuna võtmist. Seda lubavad arvata abilinnapeade Raimond Tamme ja Reno Laidre hiljuti avaldatud artiklid «Abilinnapea: peaksime sadamaraudtee koridori kasutust uuesti mõtestama» (TPM, 18.5) ja «Miks autostumine jätkub katastroofiliselt kiiresti?» (TPM, 13.1).

Magistraalide, sildade ja tunnelite koht üldplaneeringus pole enam sugugi nii kindel, selle asemel mõeldakse järjest enam autoliikluse arvelt säästlike liikumisviiside soodustamisele. See on väga kiiduväärt areng, mis näitab, et linnavalitsus võtab enda seatud säästva arengu ja süsiniku heitme vähendamise eesmärke tõsiselt.

Nagu iga suunamuutus, tekitab ka automagistraalidest loobumise mõte paljudes arusaamatust ja pahameelt. Varasemad plaanid on olnud kantud loogikast, et majanduse kasvades kasvavad paratamatult ka liiklusmahud, mille jaoks on ruumi juurde vaja. Siinkohal on tarvis selgitada, miks see loogika on olnud vigane ja miks magistraalid ei aita tegelikult muuta liiklust sujuvamaks ega linna elamisväärsemaks.

Majanduse ja liikluse kasvu seost on täheldatud pea kõikides linnades üle maailma, aga selle tagajärgi on kõige reljeefsemalt näha Ameerika Ühendriikides, kus autokultuur on olnud ajalooliselt kõige tugevamini juurdunud.

On leitud, et transpordinõudlus on pigem nagu gaas: uue kanali rajamisel gaas paisub ning täidab nii uue kui olemasoleva ruumi.

Kui riik või omavalitsused käsitlevad autoliikluse kasvu paratamatusena ning annavad sellele järjest rohkem ruumi juurde, on tulemuseks tohutud laialivalgunud eeslinnad ja nendega kaasnevad liiklusummikud, autosõltuvus, ajakulu ja rahvatervise hädad. Rääkimata suurest energiakulust ja kasvuhoonegaaside õhku paiskamisest.

Euroopa linnades seevastu saadi üsna kiiresti aru, juba alates 1970ndatest, et autoliikluse kasvul peavad olema piirid. Väljakujunenud struktuuridega linnades lihtsalt ei olnud piisavalt ruumi ning linnasisesed automagistraalid ja kiire autoliiklus muutsid elukeskkonna inimvaenulikuks ja ohtlikuks. Seetõttu on Euroopas juba mitukümmend aastat tegeletud majanduskasvu ja autoliikluse kasvu seoste murdmisega. Selle ajaga on tekkinud arusaam, et autoliikluse kasv ei ole sugugi paratamatu, vaid sõltub väga suurel määral rakendatud poliitikast.

Kõige tõhusamad meetmed autokasutuse kasvu vältimiseks on olnud valglinnastumise piiramine ja inimeste liikumisharjumuste suunamine kiire ja mugava ühistranspordi, jalgrattaliikluse ja jalgsikäimise soodustamise ning autoliikluse piiramise kaudu. Viimasel ajal on lisandunud teravalt ka keskkonna ja kliimamuutuste kaalutlused, mistõttu on linnad hakanud palju jõulisemalt oma transpordisüsteeme ümber kujundama, eelkõige olemasolevat tänavaruumi kergliikluse ja ühistranspordi kasuks ümber jaotades.