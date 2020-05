Abilinnapea: peaksime sadamaraudtee koridori kasutust uuesti mõtestama

«Elu on linnas pidevas muutumises. See visioon, mis oli sadamaraudteega kümme või kakskümmend aastat tagasi, ei pruugi tänasel päeval olla enam kõige parem ja õigem visioon,» ütles Tamm. «Kindlasti peaks praegu olema meie seisukoht selline, et meile on avanenud vaba maa, selle koridori peaksime võtma mõtteharjutusena arutusele. Tuleb mõelda, mida me sellest koridorist soovime, ja mitte olla kinni selles, mida on sinna kavandatud.»