Reno Laidre: miks autostumine jätkub katastroofiliselt kiiresti?

Rattaringluse ratastega tehtud sõite analüüsides on saanud selgeks, et eelistatud rattasõidusuunad ühtivad autoliikluse omadega. See tähendab, et ratturile mugavaks peaksid muutuma näiteks Riia ja Turu tänav, aga ka Narva maantee ja Vabaduse puiestee.