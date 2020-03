Tartu ülikool lükkab ümber kuulduse koroonaviiruse jõudmisest õppehoonetesse

Täna pärastlõunal on levinud libainfo, millest nähtub, et koroonaviirusesse nakatunu on käinud Tartu ülikooli Lossi tänava õppehoones, mida on täna desinfitseeritud või et haigestunu on Tartu ülikooli õppejõud. See info ei vasta tõele, kinnitas Tartu ülikooli kommunikatsioonijuhi kohusetäitja Viivika Eljand-Kärp. «Meile teadaolevalt ei ole Tartu ülikooli töötajate seas ühtegi haigestunut,» selgitas ta.