Fotod: jalgpalliklubi Welco ehitab Raadile kunstmuruväljaku ja tribüüniga staadionihoone

Staadioni ehitamise eestvedaja Mart Raamat rõõmustas, et viimaks on klubi oma kodu rajamisega algust tehtud. Ta lisas, et jalgpallipargi rajamisel pööratakse palju tähelepanu keskkonnasäästmisele. «Paneme nii staadioni rajamisel kui ka hilisemal opereerimisel suurt rõhku sellele, et minimeerida ja kompenseerida staadioniga kaasnevat kasvuhoonegaaside heite- ja jäätmeteket. Loodame, et meie roheline visioon saab eeskujuks teiste sarnaste staadionite rajamisel,» rääkis Raamat. Näiteks hakkab kompleksis paiknema kaks päikeseelektrijaama, mida klubi tulevikuplaanide kohaselt hakkab toetama ka energiasalvestuslahendus ning isegi mahepõllundusala.