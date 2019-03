Tartu ülikooli otsib korraga viit tippjuhti

Kantsleri, finantsjuhi, raamatukogu direktori ja Narva kolledži direktori ülesannetes on praegu kohusetäitjad. Augustis lõppeb ülikooli muuseumi praeguse direktori viieaastane ametiaeg, seepärast otsustati alustada uue direktori otsinguid juba nüüd, samal ajal teiste juhtide otsingutega.

«Ülikooli tegevus on tihedalt seotud akadeemilise aastaga, mis algab septembris. Loodame, et praegu alanud konkursside tulemusel on kõik uued juhid hiljemalt õppeaasta alguseks ametis,» märkis ülikooli personaliosakonna juhataja Kristi Kuningas.