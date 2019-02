Fotod sündmuskohalt: Jõgevamaal Vaiatu külas hukkus tulekahjus inimene

Suitsuandur oli olemas ja kütteseadmed hooldatud. Siiski hakkas silma, et suitsetati siseruumides. Selgus, et kuigi põlenud majapooles oli hiljuti samuti suitsuandur olemas olnud, siis oli see elanikust mehe suitsetamise peale häiret andma hakanud ning viimane oli segava seadme seepeale laest alla võtnud.

Sel aastal on Eestis tulekahjudes hukkunud juba üheksa inimest. Eelmise aasta samal perioodil oli tulesurmi kuus. Umbes pooled hukkunutega tulekahjudest põhjustab hooletu suitsetamine või suitsuga magama jäämine. Päästetöötajad juhivad tähelepanu, et suitsetada on ohutum ruumidest väljas ja sigaret tuleb pärast suitsetamist alati hoolikalt kustutada. Tuhatoosi puudumisel on selleks kohane kasutada näiteks veega purki.