Aeglasel Surmal sammujaile tekkis võimalus lugeda luuletusi

Väljapanekus on Toomemäega seotud luuletused - ja mitte ainult eesti keeles - koos fotode ja maalide reprodega mitmest ajastust. Toomest on luuletatud palju. «Mind on alati huvitanud tekstide ja paiga seosed,» ütles näituse kuraator, eesti kirjanduse kaasprofessor Mart Velsker. «Toomemäel tulevad need iseäranis tihedalt ja mitmekesiselt välja.»