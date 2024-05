Inspektorid võtavad kalade kuderahu ajal Emajõe terava pilgu alla

Keskkonnaamet on varasematel aastatel Emajõel ja selle lisajõgedel ning nendel olevatel järvedel järelevalve käigus korduvalt kindlaks teinud, et osad kalastajad eiravad kehtestatud nõudeid ja panevad toime õiguserikkumisi, rääkis keskkonnaameti Jõgeva- ja Tartumaa büroo juhataja asetäitja Tanel Türna.

«Peamisteks õigusrikkumisteks on püük keeluajal, harrastuspüük püügiõiguse eest tasu maksmata, nakkepüünise kasutamine kohas, kus pole lubatud või tähistamata ja märgistamata nakkepüüniste kasutamine ning harrastuspüügil alammõõdulise kala püük,» selgitas Türna.

Türna lisas, et praegune kontroll hõlmab nii kutselisi kalureid kui harrastuskalureid. «Latika ja koha püsima jäämiseks on väga oluline, et nad saavad rahulikult kudeda. Keelatud ajal avaldab röövpüüdjate poolne väljapüük kalavarude tulevikule kahjuks suurt mõju.»