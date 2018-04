Elektrilevi kommunikatsioonispetsialist Peeter Liik ütles, et tehnikud teevad kõik endast oleneva, et katkestus paari tunni jooksul likvideeritud saaks. See tähendab, et elekter peaks tagasi olema 16.20.

Kõige rohkem on kliente mõjutatud Ülejõe piirkonnas, kus elektrit pole 1828 kliendil. Kokku on häiritud Tartus üle 2600 inimese elektrikasutus.

Enne kella nelja said Elektrilevi tehnikud rikke likvideeritud. Täpne katkestuse põhjus on veel selgitamisel, kuid on teada, et alguse sai see Pärmi alajaamast Fortuuna tänaval.