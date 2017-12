Päästjad pidid kahel korral Sõbra tänavale kihutama

23. detsembri õhtul kell üheksa teatati päästjatele, et Sõbra tänaval on kortermaja korteris kuulda häiret. Päästjad selgitasid, et häiret andis vinguandur.

Korteriomanik selgitas, et päeval oli ahju köetud, millest võis ving tuppa imbuda. Ka eelmisel päeval oli andur peale ahju sulgemist tööle hakanud.

Päästjate detektor näitas samuti nähtamatu ja ülimürgise vingugaasi sisaldust õhus. Nad soovitasid ruumid tuulutada ning probleemi väljaselgitamiseks kutsuda pottsepp.

Päästjad rõhutavad, et kindlasti ei tohi pärast kütmist siibrit liiga vara sulgeda, esmalt peab veenduma, et puud on korralikult ära põlenud ja alles vaid hõõguv süsi. Samuti tasub tube peale kütmist alati tuulutada. Sel aastal on liiga vara suletud siibri või katkise kütteseadme tõttu tuppa imbunud vingust hukkunud Eestis kuus inimest.

27. detsembri esimesel tunnil teatati, et Sõbra tänava maja trepikojas on suitsu. Päästjad selgitasid, et ühes korteris oli põlenud tuhatoosi sisu. Selle juurest voodist leiti magav mees.

Päästjad juhivad tähelepanu sellele, et üle poole hukkunutega tulekahjudest saavad alguse hooletust suitsetamisest. Suitsuga ei tohi heita magama või mugavalt tugitooli. Mööbli vahele pudenenud suitsuotsast võib tekkida tulekahju alles tundide möödudes.