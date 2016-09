Fotod: kultuurihoone fotoakendele lisandus uusi portreesid

Ihaste silla äärse kvartali arhitektuuri-

konkursi võitis «Kuppelmaastik»

Ilmselt on paljud tartlased juba ammu märganud, et Ihaste silla kõrval, Emajõe vasakkaldal rajatakse üsna suurel alal kanalisatsiooni ja teid. Nüüd on lõpuks ka selge, milline uus elurajoon hakkab välja nägema, sest selgusid ala arhitektuurivõistluse tulemused.