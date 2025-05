Kadri Kullman: kas linn on meiega või meie vastu?

Kui isegi volikogu liikmete pöördumistele linnavalitsus ei reageeri, siis millise kogemuse saab tavakodanik? Millise usaldusega peaks ettevõtja pöörduma linna poole, kui isegi valitud otsustajad jäävad vastusteta? Selline vaikimine pole lihtsalt lohakus, see saadab selge sõnumi «Ärge segage!». Ja see ei ole sõnum, mida elav, kasvav ja ettevõtlik linn endale lubada saab.

Aeglane menetlus ei ole neutraalne – see on valik. Indrek Katušin osutab õigustatult, et Tartu ei täida arenduste puhul eestvedaja rolli, vaid toimib sageli takistajana. Liigne bürokraatia, killustatud vastutus ja arusaamatud otsustuspõhimõtted muudavad ehitamise Tartu-suguses väikelinnas kurnavaks. Ettevõtjad, kellega olen rääkinud, kirjeldavad üksmeelselt, kuidas isegi lihtsate projektide menetlemine venib kuude või aastate pikkuseks.