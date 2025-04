Elo Kiivet: kes kaitseb avalikku huvi?

Erinevad arvamused on alati väärtuslikud, ka kriitilised või küsimusi püstitavad. Võtan selliseid märkusi alati tõsiselt ja pean neid headeks õppetundideks, kust edasi minna. Siiski ei tasu maailma üleni mustadesse toonidesse võõbata ega uskuda, et kui üks asi on halvasti, siis on kõik lõplikult halvasti.



Ma ei väida, et Tartus on kõik täiuslik ja valmis, aga tahan rõhutada, et ükski linn ei saa kunagi valmis. Tunnistan, et kitsaskohti on ja me tegeleme linnavalitsuses järjest nende likvideerimisega. Regulaarsed kohtumised planeerijate ja arendajatega näitavad, et meid huvitab teise poole kogemus, me ei barrikadeeri end.



Milleks meile üldse nõuded, load ja kontrollid? Eraomanik võiks tõesti teada kõige paremini, mida ta vajab, tahab ja saab teha, aga tõsi on ka see, et ehitusega kaasnev mõju ulatub tihti kinnistu piiridest kaugemale. Põhiseaduse paragrahvi 32 esimest lauset teatakse hästi ja tsiteeritakse tihti, aga teine ja kolmas lause kipuvad ununema.



Tuletagem siis meelde: «Igaühel on õigus enda omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada. Kitsendused sätestab seadus. Omandit ei tohi kasutada üldiste huvide vastaselt.» Just see üldine ehk avalik huvi ongi põhjus, miks täielikku vabadust ei lubata.