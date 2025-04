Indrek Katušin: linnavõimu bürokraatia pidurdab Tartusse ehitamist

Tartus on mitmeid piirkondi, mis ootavad arendust: avaturu ala, Holmi kvartal, Tähe 4 ja katlamaja kvartal Turu 18, Sõbra tänava algus, valukoja piirkond. Kõikides nendes ja paljudes teistes piirkondades on kas kehtiv detailplaneering või planeeringu protsess pooleli. Samas võiks seal elada ja töötada sadu Tartu kodanikke, või kui soovite, maksumaksjaid. Millegi tõttu on need piirkonnad aga välja arendamata.