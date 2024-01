Tartu Postimees pälvis Jaan Tõnissoni meediaauhindade konkursil tervelt seitse nominatsiooni

Parima maakonnalehtede uudise ja uuriva loo kategoorias pääses esikolmikusse Jüri Saare sari Tartu lodjaseltsiga seotud probleemidest . Sellega konkureerivad Sakalas Marko Suurmägi sulest ilmunud kirjutis «Riik maksab kümneid tuhandeid eurosid, et viia kiire internet mahajäetud kuuridesse» ja Lõuna-Eesti Postimehes avaldatud Maarius Suviste seeria Võõpsu küla reostunud kaevuveest.

Maakonnalehtede arvamuslugude võistluses jõudsid etteotsa kahe Tartu Postimehe ajakirjaniku tööd: Aime Jõgi « Kes teeb päeva suureks? Su hommiku esimene bussijuht » ja Veiki Ojaperve « Mitte ainult korras süda ja nägemine » . Koos nendega on kuumimas võistlustules Virumaa Teataja ajakirjaniku Mart Rauba kommentaar «Kes kutsus Aadu peole?».

Maakonnalehtede tugevaima olemusloo tiitlit püüab Aime Jõgi «Kraana number 2. Valentina Melnikova ja tema elu keset pilvi ja taevast». Koos sellega on pjedestaalil Lõuna-Eesti Postimehe reporteri Arved Breidaksi «Venemaalt last päästa üritanud Ukraina ema kihutati Eestisse» ja Järva Teataja ajakirjaniku Merit Männi «Eks ma teadsin varemgi, et kui pingutan, saan hakkama».