ARVAMUS ⟩ Kes teeb päeva suureks? Su hommiku esimene bussijuht

70 protsenti helistajatest ilmselt küll ärrituvad ja peavad helistama uuesti või jääma liinile ootele, aga see ei olnud uudise teema. Oluline oli, et robotid on kohal, arenevad aina paremaks ja teevad ära tüütu ja raske teenindaja töö. Inimene ja tema aju on teatavasti kallis ressurss, inimesi ei jätku, ja raha ka ei jätku, et neile inimliku töö eest palka maksta. Arusaadav.