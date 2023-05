Lõppema hakkav nädal on liikluses olnud väga must. Mitu hetkega kustunud eluküünalt, hulk vigastatuid, kümneid leinavaid või murest murtud lähedasi ... Seejuures hakkab silma, et suurema osa ränkade õnnetuste puhul on üks määravaid tegureid olnud tähelepanu hajumine või selle täielik puudumine.