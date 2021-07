Olen veendunud, et rahvaküsitlustel võib olla linna ja kogukonna juhtimisel oluline ning autoriteetne roll, mida on Eestis seni vähe kasutatud. Seda enam olen ma ka veendunud, et üle hulga aja esimene tõsine rahvaküsitlus Tartus ei tohiks alata läbinähtavas valimispropaganda võtmes.