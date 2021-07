Keskpargi üle käib tuline arutelu. Ole sa tulihingeline pargi kaitsja või ehitust ootav sükulane, kedagi ei jäta külmaks keskpargi tulevik. Meie unistused ei pruugi ühtida, aga soov kaitsta oma ideed on suur. Millised on meie võimalused?

Väga kitsad. Laias laastus on meil võimalusi kaasa rääkida kahte tüüpi: otsene ja kaudne. Paraku ei ole need taganud seda, et kaasarääkija arvamus on parimal moel arvestatud.