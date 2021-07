Jaak Valge: Tartlased otsustagu ise ja otse!

Tartu on Tartus elavad ja elanud inimesed. Tartu on linnaruum, milles on meieni jõudnud mineviku tartlaste hoiakud. Kõik see kokku – minevik ja olevik – moodustavadki eheda Tartu vaimu, mis on põhjalik, juurdlev, iseseisev, kohati võimule vastanduv. Neist aegadest, kui Tartu vaim on olnud alla surutud, meile aga ehedat Tartut ei kandu.