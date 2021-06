Neljapäeva õhtul avanes lammutamisele määratud hoones Turu 21, kus on tegutsenud ööklubid Pattaya, Cleo ja Ahi, uks nende ees, kes tunnevad erilist huvi tänavakunsti vastu. Sisemised seinad ja muudki pinnad on kolmel korrusel festivali Stencibility puhul kaetud maalingutega, mis ühtekokku on näitus «Peitus».