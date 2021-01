Kolmteist miinuskraadi ja taevast alla sadavad lumenõelad ei teinud Tartu Maarja kiriku torni õnnistustseremoonial viibimist täna sugugi meeldivaks. Siiski jätsid soojust kumavad lõkked, vaimulike pidulikud rüüd ja palved, kõnelejate siirus ning Tartu Maarja kirikukoori esituses kõlanud Urmas Sisaski «Sanctus» kohalviibijaile tunde, et ühel päeval on Maarja kirik taastatud sellisena, nagu see kunagi loodi.