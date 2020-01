Raimond Tamm: juulirevolutsioon bussinduses

Möödunud suvel tehtud suured ümberkorraldused Tartu ühistranspordis on kasvatanud igapäevaste bussisõitjate hulka. Bussipiletite müügi ning sõitude arvu statistika annab meile esmase tagasiside ellu viidud muudatuste mõjust, kuid veelgi sisukamate järelduste tegemine eeldab põhjalikumat analüüsi.

Alanud aastal on meil plaanis see ette võtta. Hea meel on ka selle üle, et liinivõrgu muudatus pälvis Tartu aasta teo konkursil tihedas konkurentsis tartlaste poolehoiu.

Sagedamad väljumised (mitmel liinil päevasel ajal iga 10 minuti järel) ning ühel ja samal marsruudil edasi-tagasi liikuvad bussid on rõõmustanud paljusid seniseid bussikasutajaid ja toonud bussidesse uusi sõitjaid. Oleme paremate ühenduste ning tihedamate sõidugraafikute eest saanud positiivset tagasisidet mitmest linnaosast, kuid iseäranis hea meel on Kvissentalist ja Ihastest saadud tagasiside üle, sest seal on suurem osa elanikest harjunud igapäevaseks liikumiseks autot kasutama ja parem bussiühendus saab aidata seda praktikat muuta.

Järgnevalt võrdlen 2019. aasta teist poolaastat sama perioodiga aasta varem. Liinibussides registreeritud sõitude arv kasvas 9,7 protsenti. Eriti positiivne on perioodipiletite müügi kasv, mis näitab uute püsisõitjate teket. Nii 30 kui ka 90 päeva piletite müük on kõigil kuudel ületanud aasta varasemat taset.

Näiteks 90 päeva piletite müük on kasvanud keskmiselt 13 protsenti. Arvestades linlaste tegelikke liikumisvajadusi, ei ole ka see meile üllatus, et näiteks detsembris on 54 protsenti sõitudest tehtud kolme kõige populaarsema liini bussides. Kõige rohkem sõite, keskmiselt 7300 registreeritud sõitu päevas, tehakse 2. liini bussidega, kuid tihedalt on kannul 1. liin ja ainult veidi tagapool liin 4.

Kuna avaturu juurde ei vii ühtegi magistraaltänavat, on uute otseühenduste loomine vastuolus kiirete bussiühenduste põhimõttega.

Alates möödunud aasta juulist saab kõigis meie liinibussides sõidu eest tasuda viipemaksega. Tänu sellele oleme tublisti vähendanud bussijuhtide käest ostetavate piletite hulka, mille eesmärk on minimeerida busside seisuaega peatustes. Bussidest ostetud tunnipiletite arv on kokkuvõttes kasvanud, kuid bussijuhtidelt ostetud piletite arv on vähenenud pea poole võrra.

Bussijuhtidelt osteti ühes kuus kuni 10 000 piletit vähem kui aasta varem.

Autostumise kiire kasvu üks peamisi põhjusi on valglinnastumine ehk linna piirist väljapoole jäävate asumite elanikkonna kasv. Heal tasemel ühistransport aitab autokasutamist vähendada ning selle nimel teeb Tartu linn juba mõnda aega koostööd Luunja ja Tartu vallaga ning linnaliinid teenindavad osaliselt ka naabervaldade asumeid.

Uue liinivõrgu käivitamisest saadik on märkimisväärselt kasvanud bussikasutajate hulk väljaspool linna piire. Tartu valla aladel paiknevatest linnaliinide peatustest tuli mullu teisel poolaastal bussile 86 protsenti rohkem sõitjaid võrreldes esimese poolaastaga ning Luunja valla aladel 63 protsenti rohkem.