Tartu Postimees pääses kujunduskonkursil kahes kategoorias parimate sekka

Kohalike väljaannete (maakonna- ja linnalehed ning väiksemad nišiväljaanded) kogu kujunduse kategoorias oli seitse võistlustööd. Nominendid on Saarte Hääl (23. veebruari ja 14. juuni ajalehed), Virumaa Teataja (15. septembri ja 1. novembri ajalehed) ja Pärnu Postimees (23. veebruari ja 22. detsembri ajalehed).

Kohalike väljaannete olemuslugude kategoorias esitati 32 tööd kaheksalt ajalehelt. Nominendid on Tartu Postimehes 12. oktoobril ilmunud lugu «Talvivaara õppetund» (lk 4 ja 5) , Virumaa Teatajas 24. märtsil ilmunud lugu «Kas tunnete oma lapse sõpru? Üks neist võib olla VIIN» (lk 8 ja 9), Pärnu Postimehes 17. märtsil ilmunud lugu «Silla alt maailmameistriks» (lk 10 ja 11) ja Sakalas 16. jaanuaril ilmunud lugu «Kellele haamer, kellele lõng?» (lk 8).

Kohalike väljaannete visuaalse kommunikatsiooni kategoorias hinnati 32 tööd üheksalt ajalehelt. Nominentide sekka jõudsid Virumaa Teataja 9. juuni esikülje fotogaleriiga «Igaühe jaoks on kuskil oma uks!», Tartu Postimees 19. oktoobril ilmunud fotolooga ««Kaseke» kaob koos tänavakunstigaleriiga», Virumaa Teataja 6. oktoobril ilmunud fotorohke illustratsiooniga loole «Stiil on elamise viis, elu on aga teadagi kirju» ja Sakala 23. märtsi juubeliesiküljega.