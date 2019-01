Korduvalt massipiirangut rikkunud raskeveokijuht saadeti 17 päevaks trellide taha

«Veokijuhtidel on olnud piisavalt aega, et seadusemuudatusega end kurssi viia ning enesele selgeks teha, et ülekaalus ohtlik raskeveok võib tähendada neile vabadusekaotust kohe,» märkis Tartu politseijaoskonna vaneminspektor Taivo Rosi.

Ta selgitas, et karmim mõjutustegevus on vajalik, kuna hulk veokijuhte ei võta nõudeid piisava tõsidusega. «Tihti võib veokijuhtidele survet avaldada ka tööandja, kuid nendel juhtudel olid veokijuhid selgelt vastutavad seaduserikkumise eest. Kui olukord seda nõuab ja võimaldab, saab politsei vastutusele võtta ka vedusid korraldavaid ettevõtteid,» rääkis politseinik.

«Lootuses kulude kokkuhoiule ning sellele, et ehk ei jää vahele, saadetakse iga päev teele tõsises ülekaalus ja muude puudujääkidega veokeid. Need ülekoormaga masinad tiksuvad seaduskuulekate liiklejate vahel ringi kui viitsütikuga pommid,» illustreeris vaneminspektor Rosi.

Lubatust raskema veokiga liiklusõnnetuse korral on tagajärjed üldjuhul raskemad nii autojuhi enda kui ka teiste asjaosaliste jaoks. «Eestis on viimasel ajal juhtunud mitu traagilist liiklusõnnetust, milles üks osaline on olnud just raskeveok. Seega peaks igaühele olema iseenesest mõistetav, et veoste veole kehtestatud nõuete täitmine on kohustus, mis tagab väga otseselt liiklusohutust meie teedel,» toonitas politseinik.