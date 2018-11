Tartu Soome selts tegi ettepaneku võtta kaitse alla Oskar ja Aino Kallase maja

«Maja on tähtis nii eesti kui soome kultuuriajaloo seisukohalt,» on ettepanekus kirjas. «Maja arhitekt on soomlane Valter Thomé. Maja on tähtis Soome arhitektuuri ja Eesti ehitamiskunsti näide teiste Tartus olevate ehitiste jadas. Maja sai valmis 1914. aastal. Esimesed omanikud olid rahvaluuleteadlane ning diplomaat Oskar Kallas ja kirjanik Aino Kallas. Hiljem olid hoone omanikeks kirjanik Jaan Kaplinski vanavanemad, kelle juures möödusid ka Kaplinski esimesed eluaastad.»

Hoone arhitektuuriline maht ja välisilme on säilinud algupärasena. «Kuigi hoone interjöör ei ole säilinud, on hoone kompleksil suur potentsiaal,» on lisatud ettepanekusse. «Hoonesse saaks rajada Eesti ja Soome kultuuri ja ajalooga seotud asutuse (midagi villa Tammekanni või Tampere maja taolist). Praegu oleks aga tähtis astuda esimene samm – kaitsta hoonet ja selle ümber olevat parki.»

Linnavalitsuse üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek Ranniku ütles kommentaariks, et ettepanek laekus 1. novembril ning et 12. novembriks on kokku lepitud Tampere majas kohtuda ja sellel teemal rääkida. «Ja oluline on ka omaniku juuresolek,» lisas juhataja.

Maja ja seda ümbritsev suur krunt kuulub Nordeconile.

«Hoone hävingut ei ole vähemalt planeeringu tasandil küll kuskil ette näha, sest ala detailplaneeringuga on see määratud säilitatavaks hooneks,» ütles Ranniku. «Lammutada seda ei saa ja ma ei ole ka kuulnud, et tahetakse.»

Kultuurilooliselt väärtusliku, kuid tühjalt seisva maja on võtnud endale peavarjuks keegi kodutu, kelle värskeid tegutsemisjälgi oli näha ka siinse uudise juurde fotode tegemisel 7. novembril.

Tartu Postimees avaldas Raja 31a kinnistu teemalise uudisloo «Soome aitab kultuuriloolist kodu elustada» 23. aprillil 2018. Päev varem valmis video, mida saab vaadata siinkohal.

Samast majast ilmus 19. aprillil 2011 Tartu Postimehes lugu «Tsaariaegsest häärberist kiirgab kultuurilugu».