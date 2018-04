Video: kultuuriloolise maja tumedasse tulevikku langes valguskiir

Kaks nädalat tagasi käisid Eesti suursaatkonnas Helsingis soomlaste kolme kultuuriseltsi esindajad ja andsid üle ettepaneku, mille keskmes on seesama kultuurilooliselt tähtis maja. Saatkonna teatel esitasid Aino Kallase selts, Soome kirjanike liit ning Soome kultuuripärandi toetusühing ettepaneku, et see hoone renoveeritakse Soome ja Eesti koostöös kirjandus- ja kultuurikeskuseks. Saatkond edastas pöördumise kultuuriministeeriumile.