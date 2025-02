Jäätunud Ihaste luht muutus laupäeval uisusõprade festivalialaks

Jäätunud luht asub Ihaste linnaosas Annelinna piiril. Õigemini laiub isetekkeline uisuväljak mitmesaja meetri ulatuses nii ühele kui teisele poole. Igatahes on see kordi suurem kui Tartu raeplatsi uisuväljak, nagu on näha ka Tartu Postimehes mõne päeva eest ilmunud loo piltidelt.