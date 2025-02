FOTOD Ihaste luht pakub konkurentsi Tartu raeplatsi uisuväljakule

Jäätunud luht Ihastes on kordades suurem kui uisuväli Tartu raeplatsil, ent kuna tegemist pole ametliku liuväljaga, siis peab Ihastesse minnes oma uisud kaasa võtma.

Kuna käimasolev talv on olnud tavalisest palju soojem, ei mäletanud uisutajad, millal sellist olukorda varem on esinenud, et luhal liuelda saab.