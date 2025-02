Põltsamaa valla mees Riho Kadastik (70) asus kakskümmend aastat tagasi Saaremaale maatükke ostma, et neile puuviljaaiad rajada. Nüüd on tal üks õunaaed Tehumardil ja teine Suurna külas – kokku 11 hektaril 20 000 puud ja puukest. Õunahoidla asub tal Salmel Viiase teel. Seal on ka sortimisliin ning pakendamistsehh, kust Kadastiku head taliõunad Eesti perede lauale jõuavad.