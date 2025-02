Tuuleparkide asjus vastuseid otsivad kohalikud said külge putinistisildi

Putini käsilased, uhhuud, lamemaalased, rändaktivistid ... Maismaatuuleparke puudutavad arutelud on üle Eesti muutunud üha kirglikumaks ja aina enam kõvemini hakkavad sellised sildid kleepuma külge kohalikele, kes pole arendusega nõus. Nende seas on ka Põltsamaa vallas Tapiku kandis elavad inimesed, kelle kodukanti on kavas rajada mitu tuuleparki, üks neist peaks kerkima napilt mõne kilomeetri kaugusele.