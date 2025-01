GALERII Jaanuari suurvesi ei lubanud jõeäärses kodus kasutada välikäimlat

Harakad, varesed ja teised tiivulised, kes eelistavad talvituda Eestis, on küllap omajagu imestunud, et Emajõe vesikonna jõed on jaanuaris oma sängidest kohati väljunud ja laiutavad luhtadel. Justkui oleks saabunud kevadine tulvavesi. Ülalt alla vaatamisel avaneb imetlusväärseid pilte, kuid imetlemist väärt on ka taimed, kes arvavad, et kevad on käes.