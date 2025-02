Peaministri sõnul on Eesti aastaid desünkroniseerimiseks valmis olnud, sest Venemaad ei saa usaldada

Esmalt tõdes Reformierakonda tüüriv Michal, et meie elektrivõrgu lahkulöömine Vene võrgust on oluline protsess. Kuid võrdluse Schengeni alaga liitumisega tõi ta seejärel seetõttu, et see ümberlülitus on tegevus, milleks Eesti on valmistunud aastaid. Ka vabade piiridega Euroopaga ei ühinetud üleöö.