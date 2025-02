Kristen Michal erakonna volikogul: mina ei kujuta ette, et erakond, kes ei tunnista vigu, saaks uuesti tüüri taha

Esimese teemana räägiti julgeolekust. Täpsemalt, millised on võimalused Eesti kaitseinvesteeringute suurendamiseks ja kuidas see mõjutab siinseid kaitsetööstuse ettevõtteid. Hiljem pidavat kaitseminister Hanno Pevkur tutvustama, milliseid võimeid on meil kaitsevaldkonnas vaja ja mis kurssi tuleks hoida.