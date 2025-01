Automüüja: see on inetu, mis praegu toimub

Tauf-Auto juhatuse liige Andrias Tammistu kutsus inimesi autodega tutvuma ja registreerimistasu mitte kartma, sest näiteks Škoda Fabiat liisides on võimalik tasu maksta kaheksa euro kaupa koos liisinguga.

Sellest aastast tuleb autot arvele võttes või selle omanikku vahetades maksta registreerimistasu, mis mõnel juhul võib küündida kümne või enama tuhande euroni. See on automüüjate sõnutsi ostjad ära hirmutanud, mistap on uue aasta esimene kuu müügisalongides üsna rahulikus tempos kulgenud.