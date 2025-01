Transpordiameti teenindusbüroodes olid eelmise aasta lõpus pikad järjekorrad, kuid nüüd on seal olukord stabiilsemaks muutunud. Uusi autosid on tänavu jaanuaris registreeritud lausa kolm korda vähem kui 2024. aastal samal ajal.

Lisaks automaksule hakkas aasta alguses kehtima ka registreerimistasu, mida tuleb maksta iga uue masina arvelevõtu eest, aga ka juba registris olevate masinate puhul, kui omanik vahetub. Esimesed tulemused on käes ning juba on näha, et keskmiselt tuhatkond eurot registreerimistasu maksta soovijaid eriti palju ei ole.