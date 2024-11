Juhtmed võtsid tuld, kuid elektriku kiire tegutsemine päästis puidutööstuse hullemast

Laupäeval said päästjad aga tavapäratuma väljakutse: kella poole 12 ajal teatati, et Tartus Kaarsilla läheduses on vees metskits. Alguses suunati looma eraisiku laevaga betoonseintega alast ülesvoolu ning ta sai Kaarsilla juures kaldale ronida. Kuid pealtvaatajatest hirmunud kits jooksis uuesti vette, kust päästjad ta juba oma paadiga kätte said. Loom tõmmati paati, kaeti tekiga, viidi ülesvoolu ning lasti Kvissentali piirkonnas loodusesse rahunema.