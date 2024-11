Jens Raavik: olge vait ja makske makse!

See on paljude äride surmaotsus, mis omakorda toob kaasa suure koondamise. Mitmetes peredes kaoks ühe liikme sissetulek. Hinnad aina kasvavad, pered ei tule enam toime lasteaia kohatasu maksmisegagi ning lisaks käibemaksu tõusule terendavad ka automaks ja julgeolekumaks.

Selle asemel, et selgitada, kellel ja kui palju raha vähemaks jääb, käib päevast päeva hämamine, sest ilmselt ei saada ka ise täpselt aru, kuhu ja miks raha kulub. Nagu Kreisiraadio sketšis «800 miljonit», kus Kert Ämmapets selgitab, et oma arust on targasti talitatud ja valesid käike pole tehtud, aga raha lihtsalt ei ole. Ent kui Ämmapets tunnistas, et tal on kaks võimalust – minna vangi või käia ringi häbinägu ees –, siis meie riigijuhtidel pole selle kõige juures isegi piinlik.