Lapsevanemad võlgnevad Tartu linnale ja vallale üle veerand miljoni euro

Tartu vallas on praegu kõige enam võlglasi Raadi Ripsiku lasteaias, kus lapse eest on jätnud kohatasu maksmata kaheksa vanemat.

Hiljuti andsid mitmed ülikoolilinna ja ka naabervalla lasteaiad emadele-isadele teada, et kohatasu on paljudel maksmata ning võlglastel palutakse arved lähiajal tasuda või võtta abi saamiseks ühendust omavalitsuse sotsiaalosakonnaga. Probleem lasteaedade kohatasu võlgu jäämisega on suur ning see paneb omavalitsused kohtu kaudu raha nõudma.