Siiratud kopsudega Anneli Kannus arutleb, miks inimesed kardavad elundidoonorluse tahteavaldust täita

Mis on organisiirdamise ootel inimesele kõige raskem?

Anneli Kannus vastab, et see, kuidas mitte kaotada lootust. Ta ise ootas uusi kopse neli kuud. Temal polnud plaanis alla anda, ta uskus, et sobivad kopsud kindlasti leitakse. Kogemusnõustajana tuli tal aga rääkida inimesega, kes tunnistas, et tema enam ei jõua oodata, et lööb vist käega. Aga jumalgi saab aidata ainult neid, kes ise ennast aitavad, lootust ei tohi kaotada.

«Mida enam on elundidoonorluse tahteavalduse täitnud inimesi, seda rohkem on siirdamise ootel inimestel lootust,» ütles Anneli Kannus seejärel.

Miks siis inimesed ei kipu jah-sõnaga seda nõusolekut kinnitama või terviseportaalis selle kohta märget tegema? Anneli Kannus usub siin olevat mitu põhjust.

Inimesed on liiga palju vaadanud meditsiiniseriaale, mis kubisevad juhtumitest, kus keegi mõnest väga raskest haigusest täielikult paraneb või surmalähedasest seisundist üles ärkab. Unustatakse ära, et see ei ole päriselu, vaid film ning siis kardetakse, et äkki arstid ei pinguta piisavalt ega võitle su eest siis, kui teavad, et oled andnud nõusoleku organeid annetada.

«Aga organite loovutamisest hakatakse rääkima alles pärast inimese surma,» rõhutas Anneli Kannus. «Mitte ükski arst isegi ei tea, kas patsient, keda ta ravima asub, on organdoonorlusega nõus või mitte.»