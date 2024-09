Raimond Tamm: kellel on õigus Tartus autoga sõita?

Alanud on liikuvusnädal ning seekord oleme fookusesse võtnud jagatud avaliku ruumi, mis on Tartu arengu seisukohalt äärmiselt oluline põhimõte. Jalakäijate ja ratturite jaoks tingimuste parendamise taustal on aga sageli kuulda arvamusi, et see kõik tuleb autojuhtide arvelt ning autoga sõitmise õigus võetakse ära. Nii see tegelikult ei ole – autoteed ei kao Tartust kuhugi ning kõigil juhtimisõigust omavatel isikutel on jätkuvalt võimalus siin autoga sõita. Küll aga oleks mõistlik endalt küsida, milliseid sõite me üldse autoga tegema peame.