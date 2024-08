Noored perearstid ei soovi võtta nimistut ja suur osa perearstidest läheb lähiajal pensionile. Lähikümnendil väheneb nimistut pidavate perearstide arv vähemalt 15 protsenti, ja siin ei ole enam midagi teha, leiab dr Monika Vask, kes kolmkümmend aastat tagasi lõi Tartus Eesti esimese perearstikeskuse. Tema meelest on just see tervishoiu esmatasandi jätkusuutlikkuse peamine probleem.