ARHIIVIVIDEO Eesti esimesed perearstid alustavad tööd Annelinna kahes korteris

Tseremoonia ise leiab aset korrusmaja ees õues. On vihma sadanud, ja hiljutiste lompide kohad ei ole veel asfaldilt kuivanud.

Pärast jõuab kaameramees Arvi Vask jäädvustada ka selle, millised on tolle päeva suupisted, ning pisut pingevaba melu vastavatud perearstikeskuses.

Pilt ei ole enam täpselt formaadis ja näib pisut väljavenitatud, ometi on need kaadrid väärtuslikud ja paljudele kindlasti huvitavad, et hoomata 30 aastat nooremat Eesti Vabariiki ning aega ja inimesi.