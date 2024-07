Keio Soomelt: mustvalged triibud ja propaganda

Eriti huvitav on mulle kui LGBT+ kogukonna liikmele jutt LGBT maailmaorganisatsioonist. Esiteks on see väga selge paralleel meie idanaabri viimase aja poliitilise arenguga ja teiseks, mina aktiivse kogukonna liikmena ei ole midagi kuulnud ei nendest müstilistest organisatsioonidest ega seal väidetavalt liikuvatest rahamägedest. Palun, andke mulle kontakt, hirmsasti tahaks neid üles leida!