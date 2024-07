Malle Pärn: mustvalgest maailmavaatest kuuetriibulise propagandani

Sõna «vikerkaarevärviline» on iseenesest kummaline, sest vikerkaarel on seitse üksteisesse sulanduvat värvitooni. Keegi vist ei suuda päriselt luua midagi, mis oleks vikerkaarevärviline. Aga ideoloogia ju sageli püsibki valedel ja valeterminitel.

Kuue triibuga lipp võiks olla sekskoloor, mitte vikerkaarelipp. Ja vikerkaarel ei ole midagi pistmist inimese seksuaalsusega, nii et selle võiks need võitlevad kväärid küll ükskord rahule jätta ja kõikidele inimestele kenasti tagasi anda. Usun, et otsekohe muutuks inimeste suhtumine nendesse tunduvalt sõbralikumaks. Kui käibelt kaoksid ka valeterminid homofoobia ja transfoobia – noh, see oleks juba hiigelsamm täieliku äraleppimise poole.